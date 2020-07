Carrefours bibliques - 2 août 2020 à 09:30

Tous les dimanches à 09h30

Aux côtés de Danièle qui fait la lecture de quelques extraits de la retranscription des textes originaux en hébreux ou grec, André Scheer les commente en osant les bizarreries ou les extravagances des récits, souvent supprimées dans les traductions courantes pour que le texte paraisse plus facile. Ensemble, ils s'attachent à repérer et à souligner ces invraisemblances, en utilisant le bon sens qui était la base de la recherche des destinataires de ces récits. L’émission met l’auditeur en face de l'expérience des auteurs de la Bible et l’amène à (re)découvrir le sens des Écritures qui s'ouvre alors à une liberté et à une responsabilité d'une modernité surprenante. Vous pouvez poser vos questions ou réagir à cette émission d'André Scheer sur la nouvelle page facebook "Carrefours bibliques".