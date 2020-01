Catherine Chanterel est née en 1955 dans l'Aveyron, elle réside aujourd'hui à Saint Etienne. Elle évoque ici la place essentielle de la foi dans sa vie et dans ses engagements ... Elle participe à la communauté de vie chrétienne . Elle trouve dans la Bible, les échanges et les rencontres, la force d'écouter afin de mieux discerner ce que Dieu nous demande au quotidien de nos jours ... comme messagers dans son Amour, de confiance, de paix et d'espérance ...