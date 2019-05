Ceili de Breuillotte : 6ème festival de danses morvandelles et irlandaises

L'édition 2019 se déroulera le samedi 1er juin à Carré-les-Tombes. Il s'agit d'une rencontre dansante, dynamique et festive de l'Irlande et du Morvan : ateliers de danses, initiations pour les enfants, bal 100% irlandais et grand bal trad français. Renseignements et réservations 06/81/82/74/52 - www.ceili-breuillotte.com