Célébration des messes pendant le confinement : qu'est-il possible de faire ?

Dans ce magazine, nous nous intéresserons aux aumôniers d’hôpitaux et d’Ehpad qui continuent leur mission d’accompagnement, coûte que coûte, malgré le confinement. Vous entendrez le diacre Henri Sechet.



Un confinement qui nous prive de notre vie sociale habituelle et renforce le sentiment de solitude. Comment vivre différemment notre relation aux autres pendant cette période ? C'est la question que nous avons posée à une professionnelle du confinement : Sœur Charlotte du Carmel d'Angers.



Et puis qu'en est-il de l'interdiction de célébrer les messes ? La célébration de la Semaine sainte a vu ici ou là en France des entorses, légères, à l'interdiction d'avoir du public, mais ne dépassant jamais la vingtaine de participants. Nous ferons le point sur ce qu’il est possible de faire ou non avec le vicaire général du diocèse d'Angers.