Célébration œcuménique du dimanche 27 décembre 2020

Voici quelques chants et prières, ainsi que des lecteures de l'Ancien Testament et de l' Evangile de la Nativité du Seigneur, présentés par Sylvain Guiton, pasteur de l'union des Eglises Evangéliques Libres, et le père Mihnea Pop de la Paroisse Orthodoxe Roumaine "Les Saints Martyrs de Lyon et les Saints Archanges"