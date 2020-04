Célébrer la Semaine sainte confiné chez soi

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand en direct. Et chaque soir de 21h à 22h, CULTIVONS NOS LIENS, par Anne Kerléo, Véronique Alzieu et Bénédicte Draillard.

Retrouver le sens de "l'église domestique"

Il ne nous est pas possible de sortir de chez nous pour nous rendre aux offices de la Semaine Sainte, ni de nous réunir en communauté paroissiale. Que l'on soit seul ou en famille, être confiné veut-il dire être spectateur de cette montée jusqu'à Pâques ? Frère Olivier de Saint Martin, membre de l'ordre des dominicains, provincial des dominicains de Toulouse, nous rappelle que la famille est d'abord "la première Église." On parle depuis saint Jean Chrysostome d'une "É​glise domestique", mais "la première église c'est la Sainte Famille, la famille de Jésus. L'Église déploie ce que l'on essaye de vivre en famille, et c'est en famille qu'on essaye de grandir dans l'amour de Dieu".

Ce temps de confinement, très particulier, peut être le moment de redécouvrir la famille comme lieu de l'Évangile. Pour les gens seuls, il est possible de s'inscrire sur des listes de prière proprosées par les diocèses. Certains auditeurs nous indiquent même qu'ils s'appellent entre eux, pour lire l'Évangile, partager une messe radiodiffusée. De toutes ces initiatives, affirme le Frère Olivier, on "pourrait faire un livre des merveilles de la manière dont Dieu passe dans les familles, chez les personnes seules et dans les communautés, en général."



Accepter le confinement pour s'approcher de Dieu et des autres

Comment être ensemble si on ne peut pas se déplacer ? "Nous allons célébrer, chacun, avec notre génie propre, la Résurrection de notre Seigneur." C'est donc autour du Christ que nous pouvons nous retrouver, en acceptant ce confinement qui nous ouvre à quelque chose de plus grand. Le confinement n'est donc pas seulement là pour nous protéger, mais pour nous mettre au service des autres. "Il nous faut nous redonner les uns aux autres l'espérance", ajoute le dominicain.



Une proposition des Dominicains de Toulouse

Ayant remarqué l'inventivité des chrétiens sur les réseaux sociaux, les dominicains de Toulouse ont créé un kit de la Semaine sainte avec des conseils pour vivre au mieux le triduum pascal. Et on y retrouve même quelques recettes de cuisine pour vivre la Cène au plus proche du Christ.



