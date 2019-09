Valérie Le Chevalier montre que les enquêtes sur la pratique religieuse (entre 1920 et 1970) ont conduit à classer les catholiques en des catégories liées à leur pratique dominicale.

Elle tient à montrer que c’est le Baptême qui constitue le chrétien, et non pas l’eucharistie.

Relisant l’Evangile, elle fait apparaitre- au micro de François Paumier- qu’il y a de multiples manières de vivre du Christ.

Apprendre à les respecter et à refuser toute hiérarchisation en termes de bons ou moins bons chrétiens..

Jean-Marie Richard anime cette émission.,

Références du livre: Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez…. Quelle place en Eglise ? Valérie Le

Chevalier Lassius La Part Dieu.