Cette rencontre m’a donne? la joie de vivre, la gra?ce de vivre, l’e?lan de viv

* "Cela remonte à 50 ans. C’est parce que, au mois de mars 1923, (il y a exactement 50 ans,) un jour j’ai pris conscience de l’existence du Christ, de la vie du Christ, de l’amour du Christ, de la relation d’amour entre le Christ et l’homme en quoi consiste la vie chrétienne, cela a été pour moi la ligne de partage des eaux. Il y a pour moi avant ce mois de mars 1923, il y a après ce mois de mars 1923. Cela m’a marqué et, depuis ce jour, je n’ai qu’un désir : moi-même entrer plus avant dans cette intimité avec le Christ, et cet autre désir d’amener les autres à cela, parce que cela a été capital dans ma vie, cela m’a donné la joie de vivre, la grâce de vivre, l’élan de vivre. Aussi bien je ne peux pas ne pas souhaiter pour les autres cette rencontre avec le Christ vivant, cette découverte que Dieu est Amour."

In: J. ALLEMAND, Henri Caffarel, un homme saisi par Dieu, Equipes Notre-Dame, 1997, 15.