À chacun sa vérité?

Est-on toujours prêt à défendre et accepter "la" vérité ? Ne préférons-nous pas avoir chacun notre propre vérité ? Avoir sa vérité, accepter celle des autres... le risque n'est-il pas de tomber dans le relativisme et d'être exposé à une perte des repères ? Dans une société multiculturelle telle que la nôtre, la question est d'importance. Le journal La Croix propose une séquence consacrée au thème : "EN quête de véritéS".



la vérité, un sujet d'actualité

Quel rapport entretenons-nous avec la vérité ? Si le concept philosophique traverse aussi bien les domaines de la science, du religieux ou du politique, c'est aussi une véritable question d'actualité en ce début de XXIe siècle. On parle en effet de "post-vérité" depuis les années 2000, un concept qui décrit comment la vérité, modelée par les médias, se confond avec l'opinion. On parle aussi de théories complotistes, de fake news, etc.

Bref, après des siècles de vérités données, établies, chacun se trouve encouragé à aller chercher sa propre vérité. Faut-il le déplorer ? Pas nécessairement, si on considère qu'à notre époque les individus sont incités à se mettre en quête de vérité.



Vérité et autorité : les institutions mises à mal

Que ce soit l'école ou l'université ou encore l'Église catholique, les institutions en général traversent une crise profonde. Ainsi l'Église est-elle plus vue comme un faiseur de vérité que comme un ensemble d'individus qui cherchent la vérité. "Toute institution est traditionnellement la garante de la vérité, du fait de sa longue histoire, de la permanence d'un discours", explique François Euvé. Or aujourd'hui, on met en doute leur légitimité : ne sont-elles pas le reflet de telle ou telle opinion ou le fruit d'un jeu de pouvoirs ?



Une parole authentique

"Ce qui est important aujourd'hui c'est l'authenticité de la parole, dit le jésuite, dans quelle mesure celui qui parle est habité par une vérité et non pas simplement le transmetteur physique d'un discours tout fait, d'une doctrine élaborée ailleurs." Tenir une parole authentique, cohérente avec les actes, voilà qui nous conduit aux paroles du Christ et à l'enseignement de l'Évangile.

