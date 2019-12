Que l'on soit chrétien ou non, en ces périodes de fêtes de fin d'année, nous sommes abreuvés de chants de Noël. Mais connaissons-nous leurs histoires et leurs sens. Les notes et les chants se sont souvent dilués dans la commercialisation à tout crin de Noël. Redonnons du sens à ces chants traditionnels et par la même occasion arrêtons-nous sur la liturgie de Noël pour mieux l'apprécier.

