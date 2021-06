Chants protestants (des Rameaux à Pentecôte)

Le chant des églises protestantes d'aujourd'hui mêle des styles fort divers, car conçus depuis de longs siècles réutilisant même des musiques venues du chant gégorien en passant par la Renaissance, les styles baroque, classique, romantique, jusqu'aux créations les plus modernes.

Jean-Marc Illi dresse pour nous un petit panorama de chants parmi les plus pratiqués dans les églises protestantes de 2021, liés à Rameaux, Passsion, Pâques, Ascnension et Pentecôte.