Chaque aurore te restera première, Colette Nys Mazure -éd. L'atelier des Noyers

Cette semaine dans Plumes chrétiennes, Thérèse Wattiaux nous propose une rencontre avec Colette Nys Mazure pour 'Chaque aurore te restera première' (éd. L'Atelier des Noyers).

Dans la seconde partie de l'émission, elle présentera

- 25 contes et chants chrétiens, pour se préparer à Noël de Fabienne Morel d'Arleux et Maguelone Du Fou (éd. CRER)

- 24 contes de Noël autour du monde, de Judith Bouilloc (éd. Artège jeunesse)

- Les aventures de brebis pot de colle, de Marie-Bénédicte Loze et Cécile Guinement (éd. CREC)