Charles de foucauld, un saint parmi les Touaregs

Proclamer « Saint », Charles de Foucauld ne semble pas tout simple Guy Basset et Jean-MarieRichard le savent bien. Un saint bien proche de ses amis de l’armée française et un saint habité de l’idéologie coloniale si présente en son époque. Qu’est donc un saint ? une manière de vivre le christianisme qui ouvre des pages nouvelles, et la fécondité de sa vie, grâce aux multiples vocations qui suivirent... Dans ces dernières années en Algérie Charles de Foucauld vit au milieu , à proximité et en relations avec les Touaregs, et toute leur civilisation dont il se fait traducteur. Des années au cours desquelles il reçoit survie et soins de la part des Touaregs, il tente ( maladroitement) de traduire l’évangile , puis coopère et prolonge des études scientifiques de la civilisation…. Que de forts glissements, adaptations dans sa vocation. Toute une part majeure de sa vie, fort peu connue dans l’Eglise. Bonne occasion d’entrouvrir ce continent foucauldien.