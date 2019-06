Chavouot, le don de la Torah

Chavouot, souvent qualifiée de Pentecôte juive, nous parle d'un don inestimable, celui de la Torah, des Paroles de vie. Comment recevoir ce don ? Comment le faire vivre de génération ? Et en quoi ces Paroles de vie ont-elles une dimension universelle ? C'est ce que cherchent à approcher Elise Chardonnet et son invité, Haïm Casas, rabbine de la synagogue libérale de Lyon, Keren Or