Chemin de croix 36/42

Tout Chrétien qui se rend en pélerinage à Jérusalem à le désir de faire mémoire de la mort et de la résurection du Christ.

L'un des moyens proposés sur place est de participer au Chemin de Croix, le long de la Via Dolorossa, dans la vielle ville de Jérusalem. Thierry Lyonnet et Philippe Faure nous invitent aujourd'hui à parcourir ce Chemin de Croix.