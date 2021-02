Christiane Pierdet, « Il faut s’entraider et défendre de l’humanité »

« C’est l’autre qui m’intéresse. Agissons ensemble et ne laissons personne sur le côté » confie Christiane Pierdet de l’Association catholique nivernaise d’accueil des migrants et de la Cimade de Nevers. « Moins de paroles, des actes », tel est sa règle de vie. Christiane Pierdet est engagée depuis l’âge de 14 ans au service du frère, un engagement pour les migrants. Elle témoigne de cet engagement qui s’enracine dans l’Évangile : « j’étais un étranger et vous m’avez accueilli… »