Christianisme en Chine, la liberté religieuse en danger?

Le christianisme tient une place complexe dans la société chinoise. Certaines Églises protestantes et catholiques sont contrôlées par l’État via des associations patriotiques. D'autres s’organisent plus ou moins secrètement recrutant des fidèles toujours plus nombreux et s’attirant les foudres d’un pouvoir de plus en plus implacable envers ce qu’il considère être une manœuvre occidentale, préjudiciable aux traditions culturelles chinoises tout en constituant une menace pour la sécurité nationale.



une recrudescence des violences anti-chrétiennes

Depuis l’arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2012, on observe en effet une recrudescence des violences anti-chrétiennes et une volonté affichée de siniser le christianisme en particulier et les religions en général.



la Chine peut-elle devenir "le plus grand pays chrétien au monde" ?

Mais derrière cette campagne contre le christianisme, il y a une crainte profonde, prédite par certains sociologues, celle que la Chine devienne "le plus grand pays chrétien au monde" d’ici 2030. La pression exercée par le pouvoir chinois pourra-t-elle freiner jusqu’à juguler l’irrésistible émergence d’un christianisme qui, à l’image de ce qui se passe à Hong Kong, semble être associé à un désir, lui aussi irrésistible, de démocratie et de liberté ?

