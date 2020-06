Chronique diocésaine - 24 juin 2020 à 12:15

Du lundi au vendredi à 12h15

Nos journalistes donnent largement la parole à tous les acteurs de la vie du diocèse d’Angoulême, et le lundi à toutes les églises chrétiennes. Une des missions d’RCF Charente est d’apporter une vision œcuménique de l’homme et de la société inspirée du message de l’Evangile. Prêtres, pasteurs, paroisses, animateurs liturgiques, mouvements d’Eglise, œuvres caritatives, enseignement catholique etc … Autant d’acteurs engagés nous ouvrant leurs portes et leurs cœurs en totale liberté.