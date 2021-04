Colloque: Resposabilités chrétiennes dans la crise écologique (1ère partie)

Jean-Christian Moulin membre de l'Église Protestant Unie d'Orléans et Bernadette Sacher memde l'Église Catholique nous parlent des interventions qui ont eu lieu lors du colloque organisé parl'Institut Supérieu des Études oecuméniques et par l'Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique en partenariat avec le réseau Église Verte. Ces interventions présentent un état des lieux de la réflexion anthropologique et théologique sur la situation écologique actuelle.