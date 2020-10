Comment adorer le Seigneur sans l'a-dodo-rer ?

Adorer le Seigneur chaque instant de nos vies est ce à quoi les chrétiens sont appelés. Mais comment faire ? et en quoi l'adoration eucharistique nous fait grandir dans la foi ? Eléments de réponse avec le père Vianney Bouyer, curé de la paroisse Saint Martin des Champs à Angers et Amaru Cazenave auteur et réalisateur qui lui, nous parlera d'adodoration !