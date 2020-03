Comment comprendre Maître et Serviteur dans le grand Festin ?

Toujours avec les élèves du Collège Notre Dame d'Ecully, nous parlons de la Parabole du Grand Festin, et c'est Antonin qui nous la lit d'abord. William Avenier, des OPM, amène ensuite les enfants à s'interroger avec nous sur le sens du Maître et du Serviteur dans cette Parabole et à décrypter la signification de cette allégorie