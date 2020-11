Comment l'Eglise s'empare du numérique pour faire vivre la foi ?

Les confinements successifs ont permis a l'Eglise d'explorer de nouveaux champs... numériques. Messes sur les chaînes youtube, enseignements à distance, les paroisses ont plus que jamais besoin de se reconnecter à leur communauté. Mais comment y parvenir ? Quels moyens mettre en oeuvre ? Eléments de réponse avec Vincent Fargue, diacre et professionnel de la communication. A ses côtés le père Guillaume Meunier curé de Saint pierre Montlimard et Amaru Cazenave de la Jesus Box.