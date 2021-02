" Comment les pères de l'église voient l'Esperance ? "- Sauvés Par L'Esperance

En ces temps tourmentés et difficiles pour beaucoup d’entre nous, le Pape François nous rappelle que notre monde a besoin d’Espérance et de fraternité.

Oui, le Christ Ressuscité est notre Espérance : rien ne peut nous séparer de son amour. Marchons vers Pâques avec cette lumière dans le cœur :

" Marchons vers Pâques dans l’Espérance ! "





Avec le P. Basile de l'Abbaye Sainte-Madeleine découvrons:

"En ces temps tourmentés et difficiles pour beaucoup d’entre nous, le Pape François nous rappelle que notre monde a besoin d’Espérance et de fraternité.

Oui, le Christ Ressuscité est notre Espérance : rien ne peut nous séparer de son amour. Marchons vers Pâques avec cette lumière dans le cœur :

" Marchons vers Pâques dans l’Espérance ! "





Avec le P. Basile de l'Abbaye Sainte-Madeleine découvrons:

" Pourquoi parler

de l'Espérance ? "