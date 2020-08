Comment parler de la création après Laudato Si'?

De quel jour nouveau Laudato Si' vient-elle éclairer la théologie chrétienne et en particulier la conception chrétienne de la Création ? Un livre, paru fin février 2020 aux éditions Bayard, vient apporter des éléments de réponse à cette question. Il a pour titre "Parler de la création après Laudato Si'". Elena Lasida en a coordonné la publication. Elle est l'invitée d'Anne Kerléo. La journaliste évoquait avec elle les questions suivantes : que veut dire créer ? Quelle place pour l’humain au sein du monde ? D’où vient le mal ? Que pouvons-nous espérer ?

Laudato Si', les cinq ans de l'encyclique

Il y a presque cinq ans, le 18 juin 2015, paraissait la seconde encyclique du pape François, la première entièrement écrite de sa main : "Laudato Si' - Sur la sauvegarde de la Maison commune". Pour certains observateurs de l’Église, c’est le document le plus important publié par les autorités catholiques depuis le concile Vatican II dans les années 60. Et jamais un texte du magistère de l’Église catholique n’avait été autant lu et commenté au-delà de la communauté catholique.

un précis d’écologie intégrale

Le fil directeur de Laudato Si' est la notion d’écologie intégrale, qui dit que tout est lié et souligne les interdépendances de toutes les composantes du monde : la clameur des pauvres fait écho à la clameur de la terre, notre relation aux autres est liée à notre relation à Dieu et à notre relation à la nature, nos gestes concrets doivent aller de pair avec notre réflexion et notre conversion intérieure.

Le label église verte

Dans les communautés chrétiennes et pas seulement catholiques, depuis cinq ans, beaucoup de choses ont bougé du côté de l’écologie : de nombreux groupes se sont créés pour étudier l’encyclique et de nombreuses actions, souvent portées par le label Église verte, ont été mises en place pour des paroisses plus écolo.

Émission d'archive diffusée en juin 2020