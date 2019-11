Comment se joue le dialogue entre chrétiens et musulmans au quotidien?

Si les religions ne sont pas à l’origine du chaos actuel, on ne peut pas comprendre la situation sans les prendre en compte : l’occasion du 8eme centenaire de la la rencontre de saint François d’Assise et du sultan Malik al-Kâmil devenue symbole du respect de l’autre nous le rappelle.



Alors que la cinquième Croisade faisait rage, François n’hésita pas à entreprendre un long voyage, armé uniquement d’un Évangile, pour se rendre auprès de ceux qui étaient alors les ennemis jurés des chrétiens. Huit siècles plus tard, cette audacieuse initiative reste un geste prophétique pour toute l’humanité. Dans la messe qu’il a célébrée au Zayed Sports City d’Abou Dhabi le 5 février dernier, le Pape est longuement revenu sur la béatitude de la douceur, rappelant les instructions prodiguées par François aux frères qui allaient à la rencontre des non-chrétiens : «Ne faire ni procès ni disputes, être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et confesser simplement qu’ils sont chrétiens » (Première Règle, XVI). Et le Pape avait ainsi conclu: «à cette époque, tandis que beaucoup partaient revêtus de pesantes armures, saint François a rappelé que le chrétien part armé seulement de sa foi humble et de son amour concret. Elle est importante la douceur : si nous vivons dans le monde à la manière de Dieu, nous deviendrons des canaux de sa présence ; autrement, nous ne porterons pas de fruit».

Extrait de la Lettre du Pape pour le 8e centenaire de la rencontre entre St François et le Sultan



PARTICIPEZ A L'EMISSION:

Le père Christophe Roucou vous répond:

- Sur quoi s'appuie le dialogue entre chrétiens et musulmans au quotidien?

- Que répondre à ceux qui disent "ca ne sert à rien"?

- Comment le dialogue est-il possible entre les religions quand il n'est pas toujours facile au sein de la religion elle-même ?