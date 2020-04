Comment se vit la messe dominicale devant l'écran ? Témoignage d'Angevins

Comment vivez-vous la messe du dimanche à la maison ? Entre grâce et difficultés, devant l’écran d’ordinateur, entouré de vos enfants... Vous entendrez le témoignage d’une famille angevine.



Et puis quand reprendront les messes ? La question agite le landerneau catholique depuis quelques jours. Depuis que le président Macron a évoqué la période de la mi-juin. Ce qui ne fait que des heureux du côté des évêques, des prêtres comme des laïcs. Vous entendrez Mgr Emmanuel Delmas à ce sujet.



Et puis nous prendrons des nouvelles des jeunes du foyer pour jeunes toxicomanes en réinsertion géré par la communauté Saint-Jean au Mesnil-en-Vallée avec le frère Jean Syméon.