Comment survivre à la rentrée?

Avec quoi rime le mot rentrée: Pour Marie, avec marathon, 3 enfants,3 rentrées,3 écoles, 3 cartables et autant de listes de fournitures scolaires sans compter les dossiers à remplir. Quand tout a été fait et que je suis sorti de la dernière école, j’étais vidée et sur la route de mon travail, je me suis sentie un peu abandonnée ; pour Valérie, rentrée rime avec souvenir : Les enfants étaient contents de retrouver leurs copains. J’ai passé la soirée à couvrir les livres. Ça me rappelle quand ma mère le faisait pour moi. C’est plutôt la rentrée au boulot qui était dure. Quant à Isabelle, rentrée rime avec confiance : Quand j’ai accompagné mon fils le jour de la rentrée, J’ai réalisé qu'il n’avait pas de cahier dans son cartable, j’avais tout à coup l’impression de ne pas être une bonne mère. Je suis repartie en courant en chercher un pour indiquer qu’il resterait à la cantine. A mon retour, il rentrait déjà en classe, Bien sûr, il a su prévenir sa maîtresse. Et la foi dans tout cà ?

Le père Paul-Adrien vous répond:

-Est il important de programmer des temps de pose en famille dès la rentrée ?

-Comment reprendre le rythme des prières et une certaine discipline ?

-Comment trouver le bon équilibre sans rien oublier et sans stress ?