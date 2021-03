" Comment Trois Saints du XVI Siècle témoignent-ils de Lesperance ? "

Tous les jours à 08h45

Marchons vers Pâques dans l’Espérance, soutenus par des enseignements et des témoignages quotidiens proposés par le CrossMedia du diocèse d’Avignon. En ces temps tourmentés et difficiles pour beaucoup d’entre nous, le Pape François nous rappelle que notre monde a besoin d’Espérance et de fraternité. Oui, le Christ Ressuscité est notre Espérance : rien ne peut nous séparer de son amour. Marchons vers Pâques avec cette lumière dans le coeur : Chaque jour de la semaine écoutez un enseignement du Père Basile, moine du Barroux ou un témoignage de paroissiens du Vaucluse. Les Vidéos sont disponibles dès le lundi 15 février à 18h et jusqu’au dimanche 4 avril sur la chaîne YouTube du diocèse d’Avignon. Le Dimanche une méditation du Père José Andrès sur le combat spirituel vous sera proposée