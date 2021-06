Commentaire liturgique - 11ème Dimanche du Temps Ordinaire

La clé qui ouvre toutes les lectures que nous offre la liturgie de ce dimanche, nous la trouvons dans le début de la 2e lecture. Saint Paul nous y dit : « Nous avons pleine confiance, tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur tant que nous habitons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. »



Vivre dans la confiance alors que l’avenir est obscur... Et pourtant : «De nouveaux rameaux vont germer du vieil arbre sec» nous annonce Ezéchiel. Et si le miracle de la foi, justement, ne serait-ce pas qu’au sein même de l’épreuve, elle se purifie et s’approfondit ? C’est exactement ce qui s’est passé pour Israël : l’exil à Babylone a été l’occasion d’un sursaut extraordinaire de la foi juive.



Il y a un grand paradoxe dans le témoignage chrétien : être à la fois les deux pieds dans la glèbe du monde, et prétendre être dépositaire d’une vision ultime sur les êtres et les choses. Le chrétien est-il crédible lorsqu’il « ose » une interprétation ultime du sens des choses et du monde alors que par solidarité il conviendrait qu’il demeure dans le monde ?



La première parabole de l’évangile, que Marc est le seul à rapporter, exprime cette confiance optimiste : «Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment.» Que le semeur s'en tracasse ou non, le grain pousse tout seul et se développe. En nous et autour de nous, Dieu est à l’œuvre de manière cachée, imperceptible, sans que nous en ayons conscience.



N’y aurait-il une autre leçon à tirer de la petite parabole du grain qui pousse tout seul ? Une leçon de patience. Un proverbe oriental dit : «Ne pousse pas la rivière, elle coule toute seule.»



En Isaïe 55, on trouve : « ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Invitation à ne pas chercher à contrôler la Parole de Dieu. En effet ce qui est en notre pouvoir ne serait-ce pas de devenir témoin du mystère du Royaume de Dieu qui grandit malgré nous ?



Il nous reste donc à faire la place à la Parole, que nous retrouvons dans chaque eucharistie, à l’accueillir dans un cœur vide et non soucieux d’efficacité, à la murmurer comme la très belle prière de Marie Noël :



«Mon Dieu, source sans fond de la nature humaine, je laisse en m’endormant couler mon cœur en vous comme un vase tombé dans l’eau de la fontaine et que vous remplissez de vous-même sans nous.»



Invité : Eric de Beukelaer, Chanoine à la Cathédrale, Vicaire Général du Diocèse de Liège.