Commentaire liturgique - 13ème Dimanche du Temps Ordinaire

Une parole forte ce dimanche : « Dieu n’a pas fait la mort » va nous dire le Livre de la Sagesse. Et une autre dans l’évangile de Marc à propos de la fille de Jaïre qui est mourante : « Talitha koum » qui se traduit : « Je te le dis, lève-toi ».



Oui Dieu n’est pas contre l’homme. Mais plutôt Il demande que par la foi l’homme devienne un « vivant ». Etre croyant, ce serait se mettre du côté de la Vie ?



Nous allons entendre un passage des Actes des Apôtres où l’apôtre Paul interpelle la communauté pour qu’elle soit généreuse à son égard. Il n’est pas facile de demander de l’aide, de l’argent. Mais Paul veut montrer que la générosité et le partage sont également signe que l’on se met du côté de la Vie.



Dans l’évangile de Marc, nous allons entendre 2 récits de miracles imbriqués l’un dans l’autre : la demande de guérison de Jaïre pour sa fille, puis la guérison de la femme malade et enfin la résurrection de la fillette. Il y a douze ans que la femme est malade et la fillette a douze ans également ; dans un cas comme dans l’autre, les ressources humaines de la médecine sont épuisées.



Si Marc tient ainsi à noter l’impuissance des hommes, c’est pour mieux faire ressortir le pouvoir de Jésus : un pouvoir tel qui émane de lui, qui lui échappe pour ainsi dire (la guérison de la femme au milieu de la foule), un pouvoir qui va jusqu’à ressusciter les morts (la fille de Jaïre).



Nous avions commencé par la phrase tirée du Livre de la Sagesse : « Dieu n’a pas fait la mort ». Et nous terminions avec les deux guérisons où Jésus se manifeste comme « le Seigneur de la Vie ».



En sommes-nous si convaincus ? Oserions affirmer que la mort est un sommeil dont Jésus peut nous réveiller ?



Invité : Abbé Jean-Pierre Pire, Curé-Doyen de la Ville de Liège, formateur Mess’AJE en catéchèse biblique pour adultes.