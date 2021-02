Commentaire liturgique - 1er Dimanche de Carême

Au travers de l’expérience du désert, Jésus invite à rétablir l’harmonie entre toutes choses, à réconcilier l’homme avec la création, les hommes entre eux, les hommes avec Dieu. C’est l’évocation de l’arc en ciel : Jésus, nouveau Noé ?

Et si Dieu en avait assez du monde qu’il a créé ? Parce qu’il voit que le mal est en train de gagner du terrain et de triompher, le mal qui l’emporte chez les humains. Alors à quoi bon ! Ne vaudrait-il pas mieux tout effacer et tout recommencer à zéro ? On a l’impression qu’en décidant le déluge, Dieu laisse les choses suivre leur cours.

Or le Dieu de la vie sait que la vie est dans l’alliance, que l’alliance est ce qui la garde et l’accomplit et c’est pourquoi il pose jusque dans le ciel un arc de lumière.