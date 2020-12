Commentaire liturgique - 1er Dimanche du Temps Ordinaire

La fête du baptême du Seigneur vient clore le temps de Noël. « Jésus paraît sur les bords du Jourdain », nous dit l’évangile. Le Jourdain ? Un fleuve unique au monde. En hébreu le mot « Yarden » signifie « le descendeur ». S’il prend ses sources dans le mont Hermon, à 520 mètres d’altitude, il est le seul à descendre si bas, dans la Mer Morte, à 394 mètres en dessous du niveau de la mer. Quelle est donc cette descente, cet abîme que symbolise ce fleuve si curieux ?



Si le Christ a voulu entrer dans le Jourdain pour demander le baptême à Jean-Baptiste, c’est l’aveu que sa « vocation de messie » Il l’a reçue du Père. Il n’est pas exagéré de penser que Jésus a pris conscience progressivement de la portée de sa mission. La Parole « Tu es mon fils bien aimé, en Toi je trouve ma joie » serait une effusion de l’Esprit qui fait de Jésus le Christ, le « Oint de Dieu », c’est-à-dire Celui qui reçoit l’onction.



« Les cieux se sont déchirés », écrit l’évangéliste Marc. C’est ce qu’avait souhaité Isaïe au chapitre 63 que nous avons lu au 1er Dimanche de Carême : «Ah, si Tu déchirais les cieux et si Tu descendais ». Cette formulation, c’est pour dire qu’il n’y a plus de séparation entre le ciel et la terre : l’univers n’est plus la prison dans laquelle l’humanité s’est enfermée depuis qu’elle a peur de Dieu, depuis le soupçon du jardin d’Eden ; la communication entre Dieu et ses enfants est enfin rétablie, l’humanité connaît enfin son Dieu tel qu’Il est et non selon les caricatures qu’elle a inventées au cours du temps.



Invité : Luc Mahiels, Diacre, Responsable de la Commission diocésaine Oecuménisme.