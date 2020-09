Commentaire liturgique - 27ème Dimanche Ordinaire

Dans la bible, la vigne est symbole de prospérité et de paix. Mais certains envoyés ne pensent qu'à dilapider et détruire. Quel avenir voulons-nous construire pour rendre ce monde plus beau ?

Ce 3 octobre, notre pape François va se rendre à Assise pour publier sa nouvelle encyclique "Fratelli tutti", "tous frères" : dans la ville du Poverello, cette encyclique nous parlera de la fraternité universelle, réunissant tous les hommes et femmes de bonne volonté pour "travailler à un monde plus beau", afin que la "vigne du Seigneur soit lieu de paix et d'unité".