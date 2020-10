Commentaire liturgique - 30ème Dimanche Ordinaire

Nous sommes au 30e dimanche de ce temps que l'on appelle "ordinaire" et l'on aurait peut-être tendance à se dire qu'il ne se passe donc rien d'important, que les lectures sont, elles aussi ordinaires…

Il n'en est rien, évidemment. Car la Parole n'est jamais ordinaire. Elle ne le devient que si nous ne laissons plus toucher, transformer par elle. Et justement, ce dimanche, elle va nous poser une question fondamentale : dans ta vie de foi, quelle est l'importance que tu accordes à la loi, au devoir, aux obligations ?

L’évangile de ce jour propose un dépassement de la Loi ancienne : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». C’est d’une totale nouveauté : mettre sur le même plan Dieu et le prochain, l’amour de Dieu et l’amour du prochain.

Saint Augustin, qui connaissait bien cette Parole, disait : « Aime et ce que tu veux, fais-le ». Non pas « aime et fais ce que tu veux… » Aime d'abord, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Aime Dieu en accueillant son amour et aime tout humain.

Si vraiment tu aimes, alors oui, tu voudras que tout humain soit libre, dignement et justement traité. Tu voudras qu'il grandisse en humanité, tu voudras que soit montré l'éclat de divinité que le Seigneur a déposé en chacune de ses créatures. Si tu aimes, ce que tu voudras, tu le feras.

Invitée : Myriam Tonus, Laïque Dominicaine, Chroniqueuse dans la presse écrite, Accompagnatrice fédérale de sens auprès du Patro, Auteure du livre récent : "L'Evangile dans la chair" aux Editions Jésuites.