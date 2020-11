Commentaire liturgique - 33ème Dimanche Ordinaire

Nous approchons de la fin de l'année liturgique. Ce 33e dimanche précède le dernier, qui fêtera le Christ-Roi et la Parole est donc adressée à des fidèles en "temps ordinaire". Et elle insiste, dans les lectures, sur la valeur du travail.



En cette période incertaine, compliquée, où planent des menaces à la fois sanitaires et socio-économiques, que la Parole qui nous a été offerte aujourd'hui nous conforte, nous encourage, ranime notre énergie chaque matin pour le reste de la journée. Demeurons des intendants fidèles, fiers de la confiance que met en nous notre Seigneur, fiers de pouvoir contribuer à son œuvre créatrice jamais en repos.



Où que nous soyons, quelle que soit notre situation et notre histoire, Dieu nous rejoint et nous dit : tu es mon fils, ma fille bien-aimée. Ce que tu fais a du prix à mes yeux. Il n'y a pas d'être humain inutile.



Soyons des veilleuses et des veilleurs de cette heureuse annonce dans un monde qui en a bien besoin ! Etre des veilleurs, c’est contribuer à l’œuvre créatrice de Dieu en mettant notre vie, tous nos choix sous le regard de Dieu afin de vérifier ce qui Lui convient.