Commentaire liturgique - 34ème Dimanche du Temps Ordinaire

La liturgie nous a accompagnés durant 52 semaines jusqu’à ce jour, 34ème dimanche dénommé « Christ Roi ». Au Golgotha, au-dessus de la tête de Jésus en train de mourir sur une croix, Pilate a fait clouer un écriteau : «Celui-ci est le Roi des Juifs». Pour le préfet romain, il s’agit d’un camouflet adressé aux autorités du peuple juif qu’il déteste. Mais, offrant sa vie, Jésus provoque une révolution mondiale : là où les hommes tuent, Jésus fait vivre.



Jésus est celui dont l’esprit est bouleversé par l'humanité démunie, là où sa vie, son droit et sa dignité sont menacés. Sa bonté est tellement forte qu’il s’identifie à elle. Il devient roi en devenant le pauvre, l’enfant, le crucifié : « j'avais faim, j'avais soif, j'étais étranger, nu, malade, en prison… ».



Un auteur spirituel du 15ème siècle, Thomas a Kempis, a rédigé un texte fameux intitulé : « L’imitation de Jésus-Christ ». Le propos pourrait se résumer ainsi : « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres ».



Ces paroles du Christ nous exhortent à imiter sa conduite et sa vie, si nous voulons progresser dans la vie spirituelle.



Invité : Luc Mahiels, Diacre, Responsable de la Commission diocésaine Oecuménisme.