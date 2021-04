Commentaire liturgique - 3ème Dimanche de Pâques

Dans son discours relaté au Livre des Actes des Apôtres, saint Pierre ne manque pas de culot. Il affirme : «Vous aviez renié Jésus en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste.» Deux fois, Pierre dit aux gens qu’ils ont renié Jésus. Il semble oublier qu’il leur avait donné l’exemple, le mauvais exemple, trois fois. Il s’était pourtant déclaré prêt à aller avec Jésus en prison et à la mort. Jésus l’avait prévenu : «Le coq ne chantera pas aujourd’hui avant que toi, par trois fois, tu aies nié me connaître.»



Mais qu’est-ce qui fait qu’un humble pécheur devienne un jour un témoin fidèle?



Saint Jean va nous parler du Ressuscité comme «le Défenseur», Celui qui nous libère du péché. « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » (1 Jn 3,20)



La miséricorde offerte par le Christ me fait songer à ce que saint Claude La Colombière disait à une abbesse : «Je ne sais ce que vous voulez dire avec votre désespoir, on dirait que vous n’avez jamais entendu parler de Dieu, ni de sa miséricorde infinie.»



Jésus vient au milieu des siens et leur dit « la paix soit avec vous ». Curieusement sa présence ne suscite pas la joie, mais la peur : « Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit ». Alors Jésus va procéder en cinq étapes pour les faire passer de la peur à la joie.



Cinq étapes pour y arriver : 1) dépasser la peur par l’accueil de Sa parole – 2) oser le geste de la main tendue – 3) prendre le temps du partage du pain – 4) relire le passé à la lumière de sa présence aujourd’hui – 5) accepter la mission de témoigner de Lui.



La communauté des croyants est plus qu’une société humaine, plus qu’une association religieuse. La communauté chrétienne se définit par « l’intelligence des Ecritures » et « le partage du pain ». Avec comme conséquence qu’Il ouvre le cœur à l’action de grâce et à la Joie.



Invité : Sébastien BELLEFLAMME - Chroniqueur pour le Journal Dimanche.

Initiateur de projets pastoraux et interreligieux auprès des jeunes.