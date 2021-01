Commentaire liturgique - 3ème Dimanche du Temps Ordinaire

Le thème central de la Liturgie de ce jour est l’appel à la conversion. Deux personnages nous sont proposés : Jonas, le prophète et Jean-Baptiste, le précurseur.



Dans l’aventure de Jonas, racontée comme un conte, le zèle du prophète va se heurter à l’énormité de la tâche. Mais le « maître des cœurs », Celui qui seul peut susciter la conversion, c’est le Seigneur.



« Le temps est limité », ajoute l’apôtre Paul. « Que ceux qui ont une femme soient comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui pleurent comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui font des achats comme s’ils n’en faisaient pas ». Etranges propos ?



Se tourner vers Dieu et croire à la Bonne Nouvelle de Jésus nous introduit dans un monde nouveau, celui d’un lien personnel avec Dieu, auquel tout le reste -métier, gagne-pain, relations - est paisiblement ordonné.



« Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. »



La prédication de Jésus commence en Galilée. Ce n’est pas sur le sommet d’une montagne, lieu par excellence des révélations bibliques que Dieu scelle la rencontre avec les hommes, mais au bord de la mer de Galilée, symbole du péché et de la mort. Ce n’est plus l’homme qui monte sur la montagne, mais c’est Dieu qui descend au plus bas. Dieu, en Jésus, vient arracher l’humanité à l’abîme où elle s’enfonce.



Il ne s’agit pas de changer notre état de vie, mais de modifier notre manière de vivre. Comme disait Monseigneur Coffy : «Les Chrétiens ne vivent pas une autre vie que la vie ordinaire, ils vivent autrement la vie ordinaire.»



Invitée : Myriam Tonus, Laïque Dominicaine, Chroniqueuse dans la presse écrite, Accompagnatrice fédérale de sens auprès du Patro, Auteur du livre récent : "L'Evangile dans la chair" aux Editions Jésuites.