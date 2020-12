Commentaire liturgique - 4ème Dimanche de l'Avent

Noël est maintenant à nos portes… Quelques heures nous séparent du moment tant attendu. La liturgie des derniers jours de l’Avent s’accélère, et deux personnages doivent préparer une demeure à Celui dont est annoncée la Venue : il s’agit du Roi David et de Marie, la Mère de Jésus.



David, le roi qui voulait construire pour son Dieu une maison, mais qui devait apprendre que c’est Dieu lui même qui s’en chargerait, optant pour une demeure de chair, non de pierre : une jeune fille Marie.



Puisque la venue de Jésus s’approche, tout nous dit le choix de Dieu de se faire si intime de notre humanité qu’il en prend la chair même. « Voici que tu vas concevoir et enfanter un Fils ». Dieu dit son désir d’habiter chez les hommes. Comme tous les bons invités, il apporte ce qu’il faut pour la fête : «Sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu».



Le Pape François qui a publié début octobre dernier l’Encyclique « Fratelli Tutti », nous met en mémoire saint François d’Assise. La poverello, explique le Pape, nous a montré un «amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace», qui fut également le promoteur d’une «fraternité ouverte». Un saint que le Pape François décrit encore comme un homme au «coeur sans limites».



Ce n’est pas simple coïncidence que le « pauvre d’Assise » ait imaginé nos crèches de Noël que nous déposons dans nos maisons.



Invité : Mgr Aloys Jousten, Evêque émérite de Liège, membre de l’équipe diocésaine des visiteurs épiscopaux des prêtres malades ou âgés