Commentaire liturgique - 4ème Dimanche du Temps Ordinaire

Pour écouter la Parole, il convient de faire une place dans le cœur, de se rendre disponible, d’opérer un choix par rapport à tout ce qui nous encombre. Pour cela, il faut discerner dans notre vie ce qui peut nous rendre prisonniers et empêche d’accueillir la Parole.

Il est question « d’autorité » dans les lectures. C’est quoi « l’autorité » ?

Dans le langage courrant, celui qui détient l’autorité, c’est celui qui commande, qui possède le pouvoir. Mais étymologiquement, le mot « autorité » vient du latin « auctoritas », ce qui augmente, ce qui fait grandir. L’expression « avoir autorité sur quelqu’un » signifie « l’élever », « le faire grandir ».

Lorsque Jésus prend la Parole dans la synagogue, les auditeurs sont frappés, car Il enseigne en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes.

Comment apprécier qu’une Parole fait « autorité », si ce n’est constater qu’elle élève ou abaisse, qu’elle rend libre ou qu’elle asservit.

Un Père de l’Eglise, saint Clément, parle du Christ comme « Le Pédagogue ». Il écrit ceci : « Pour Dieu, l’homme qui est créature de Dieu, est donc un être aimable par lui-même. Et Dieu ne saurait s’empêcher d’aimer effectivement tout ce qui mérite d’être aimé ».

On est loin du soupçon et du jugement. Pensons tant aux parents et éducateurs qui ont pour mission d’éduquer les enfants qu’aux pasteurs qui ont pour mission d’annoncer un message qui fait vivre.