Commentaire liturgique - Dimanche de la Sainte Trinité

Ce dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la « Sainte Trinité ».



La Trinité ? Comment en parler ? C’est l’histoire de ce Dieu transcendant qui, sans cesser d’être qui Il est, sans quitter son altérité, veut cependant se compromettre lui-même, jouer son existence au coeur de notre histoire. Le Transcendant, le Tout-Autre, ne veut pas dire lointain, hors de portée, extérieur.



Néanmoins le mot « Trinité » n'est pas dans la bible. Rappelons-nous que si tout commence par l’AT où Dieu se révèle au Sinaï dans la nuée (Première lecture de ce jour au Livre du Deutéronome), tout prend une ampleur au NT à l’Incarnation. L’évangéliste Jean rapporte une parole du Christ : « Baptisez-les aux noms du Père, du Fils et du Saint Esprit.



Le sens du mot « Trinité » reste abstrait. Mais par quels mots peut-on désigner Dieu ?



On peut dire : Dieu est «Lumière» : Celui qui est à l'origine de tout, qui fait voir les choses autrement, qui dévoile.



On peut dire aussi : Dieu est «Souffle», désignation que Jésus aime utiliser, et qui, dans les langues sémitiques, rappelle que si Dieu est «Père», il est aussi «Mère» (souffle, dans ces langues, est au féminin). L’Esprit est le principe féminin de Dieu qui nous met au monde autrement.



On peut dire ensuite : Dieu est «Relation». Si Dieu est Unique, Il n’est pas solitaire qui n’aimerait que lui-même, Il est Relation, circulation de l’Amour. Et c’est par l’Esprit que circule la Vie, l’avenir du monde et de l’Homme.



Enfin, Dieu est « Père », mais un Père qui aime comme une Mère. Saint Paul dans sa Lettre aux Romains résume tout en disant : « Abba, Père ».



Nous célébrons la fête de la Trinité : «un seul Dieu en trois Personnes». Formulation qui dit tout mais n’explique rien ... Nous avons bien besoin de l’inspiration de l’Esprit Saint. Un Dieu qui est famille : Père, Fils et Esprit.



Mieux qu’une explication, je propose une image racontée par un enfant : la catéchiste avait pris trois allumettes qu’elle avait allumées ensemble, puis avait joint les trois flammes, qui désormais n’en faisaient plus qu’une seule. Trois minuscules bouts de bois, mais une seule lumière qui les réunissait comme si cela allait de soi, dans l’évidence d’une clarté unique.



Dans l'eucharistie, il y a beaucoup de moment où nous évoquons le Trinité. Il y a bien sûr le Credo.



Invité : Abbé Jean-Pierre Pire, Curé-Doyen de la Ville de Liège.