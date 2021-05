Commentaire liturgique - Dimanche de Pentecôte

Mais aussi à reposer parmi les hommes, à habiter l'oeuvre de Dieu, pour opérer en ces hommes la volonté du Père, et les renouveler de leur désuétude dans la nouveauté du Christ. Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous envoyer le Paraclet - le Défenseur - nom donné à l’Esprit Saint, qui nous adapte à Dieu.

« Marchons sous la conduite de l’Esprit » répète Paul dans sa lettre aux Galates. Il y oppose la vie selon l’Esprit à la vie selon la chair, comme il dit, c’est-à-dire selon les appétits uniquement terrestres et intéressés : inconduite, débauche, idolâtrie, rivalités, intrigues, divisions, sectarisme… rien de nouveau sous le soleil pourrait-on dire. C’est ce que saint Jean appelle l’esprit du monde. A cela Paul oppose le fruit de l’Esprit Saint : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité… qui ne sont en fait que des déclinaisons de l’unique commandement de Jésus : aimer.

Dans l’évangile de Jean, l’Esprit est appelé « le Défenseur ». De nouveau la difficulté de traduire : ‘Paraclet’ lit-on dans certaines versions, ce qui veut dire ‘avocat’ en grec. Donc en même temps défenseur, conseiller, porte-parole… littéralement : celui qui parle à la place de…

Les apôtres – et nous-mêmes – recevons de Jésus ressuscité et du Père le Souffle qui va nous inspirer, parler, agir et réagir à notre place, l’Esprit de vérité, le Souffle authentique de Dieu. « Il vous conduira vers la vérité tout entière » ajoute l’évangile.

L’expérience de l’Esprit est de l’ordre de la «reconnaissance». Je pense à l’expérience du lien affectif expérimenté par le petit-d’homme dans le sein de sa mère. Ce n’est que, plus tard, dans la reconnaissance de celle qui lui a offert sécurité et affection durant 9 mois que l’enfant pourra entrer dans la plénitude affective qui se déploie dans la réciprocité des échanges. Le don reçu dans l’intime se déploie en amour grâce à la rencontre du donateur.

Au départ l’expérience secrète du don fait au plus intime vient à la conscience par l’accueil et la reconnaissance du donateur.

Invité : Abbé Ralph Schmeder, prêtre dans l’UP de l’Alliance (Grivegnée-Jupille), animateur-producteur chez RCF.