Commentaire liturgique - Dimanche du Saint Sacrement

La liturgie de cette année nous fait lire, non le récit de l’institution de l’eucharistie, mais un extrait de la lettre aux Hébreux. Cette lettre s’adressait à des chrétiens d’origine juive, pétris des pratiques du temple deJérusalem.

La liturgie propose la Séquence LAUDA SION dite du Saint Sacrement : "Loue ton Sauveur, ô Sion ... Le voici le Pain des Anges, pain de l'homme en route, vrai pain des enfants de Dieu ..."

Rappelons-nous : à chaque eucharistie, nous prenons part à ce don de Dieu dans le Pain et le Vin, afin d'être à notre tour associés à la vie de Dieu, et à faire eucharistie de toute notre vie. Appelés à devenir ce que nous recevons : le Corps et le Sang du Christ.

Saint Bernard a écrit ceci : « Il n'y a pas de chose matérielle qui soit aussi proche et aussi intime à l'homme que le boire et le manger. C'est précisément pour cela que, pour s'unir à nous de la façon la plus proche et la plus intime, Jésus a trouvé ce merveilleux procédé du pain partagé. De même que la nourriture corporelle est transformée en notre chair, de même celui qui mange ce pain sacré de l'Eucharistie est changé en elle Quand nous mangeons Dieu, c'est nous qui sommes mangés par Lui. »

Pour terminer : accueillons le "Panis Angelicus" en écho au "Lauda Sion".