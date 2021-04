Commentaire liturgique - Jour de Pâques

Être témoin du ressuscité suppose aussi la capacité de voir, et de voir avec les yeux de la foi. « Il vit et il crut ». Au matin de Pâques, le ressuscité n’a laissé que quelques indices : un linceul et des linges. Et pourtant … il n’y a rien à voir sauf un tombeau vide.



Dans l’évangile ce n’est pas l’autorité, Simon-Pierre, mais l’autre disciple qui, le premier, a cru à partir des traces laissées dans le sépulcre. Il s’agit de regarder avec le coeur et souvent des gens simples sont plus aptes et rapides à voir et à reconnaître les signes de la Providence. « Il vit et il crut ».



Saint Paul écrit aux Colossiens : «Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut». Ce que Paul appelle les «réalités d’en-haut», il le dit dans les versets suivants, c’est la bienveillance, l’humilité, la douceur, la patience, le pardon mutuel.



C’est quoi donc « Vivre en ressuscité » ? Il ne s’agit donc pas de vivre une autre vie que la vie ordinaire, mais de vivre autrement la vie ordinaire ; sachant que cet «autrement» est désormais possible.



Accueillons la Séquence solennelle de Pâques : “A la victime pascale offrez votre louange”. Car vivre en ressuscité est une audace : celle d’oser la louange.



À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.



« Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? » « J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du Réssuscité. J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est réssuscité ! Il vous précédera en Galilée. »



Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen.



C’est non seulement le premier jour de la semaine, mais aussi le moment de l’aurore où le jour commence à poindre : tout a saveur de commencement. C’est le jaillissement d’une création nouvelle : «Voici que je fais toutes choses nouvelles». Christ est ressuscité ! Une annonce qui a bouleversé l’Histoire.



Et pourtant, quelle sobriété du récit, quelle discrétion de Dieu ! Pas de manifestation spectaculaire. Jésus ne s’est pas montré en gloire, de façon triomphante, au sommet du temple de Jérusalem ou en haut du Mont Thabor. Il s’est manifesté par un signe en creux : le tombeau vide. Etrange signe : « Circulez, il n’y a rien à voir. »



Il y a d’abord la ferveur : tout le monde court en ce matin de Pâques. Mais ce n’est pas une compétition pour être le premier ou le meilleur. C’est une course pleine de prévenance, de sollicitude, d’empressement, d’urgence même.



Et c’est vrai qu’on attend d’un disciple de Jésus qu’il agisse avec enthousiasme, qu’il vive sa foi sans tiédeur. Jésus désire que ses disciples soient joyeux et répandent du bonheur. Rien ne sert de parler de la joie, mais que celle-ci se répande par contagion. Notre Eglise sera-t-elle contagieuse de la joie de Pâques ?



Invité : Chanoine Eric de Beukelaer, Vicaire Général du Diocèse de Liège.