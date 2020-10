Commentaire liturgique - Solennité de la Toussaint

Cette année, la fête de Toussaint tombe un dimanche : manière de nous rappeler que cette fête n’est pas la méloire de tous nos défunts, mais jour de fête pour tous les élus de Dieu. Et qui sont-ils, ces élus de Dieu ?

Nous ne pouvons que faire silence devant le mystère de la mort et de la résurrection. A vue humaine, Samuel Paty, Jacques Hamel, Martin Luther King sont morts pour rien. Bien que leur engagement puisse être inspirant pour beaucoup. Mais il y a tous ces anonymes que nous pouvons évoquer. Et tout près de nous : des proches, parents ou amis, qui ont semé dans notre vie personnelle quelques graines des Béatitudes, quelque ferment de vrai bonheur.

La première parole de Jésus dans le passage de l’évangile de Matthieu que nous allons entendre est «Heureux… » Ce mot revient plusieurs fois dans le passage d’aujourd’hui et il n’est pas rare dans la Bible.

Les Béatitudes sont vraiment le chant du bonheur, et elles nous montrent le chemin de la joie. Elles parlent d’elles-mêmes. La traduction proposée par André Chouraqui est « en marche ». Il exprime bien le dynamisme qui les habite : ce n’est pas un bonheur béat qu’elles proposent, c’est un bonheur en mouvement.

Invité (présent par téléphone pour raison de sécurité sanitaire) : Abbé René Rouschop, prêtre retraité, ancien aumônier national du Patro, rédacteur de revue liturgique, fondateur du Prieuré de Scry dans le Condroz.