Tous les samedi à 10h03, les lundis à 11h30

Un magazine pour raconter comment l'écologie prend corps sur nos territoires, comment elle transforme le quotidien de ceux et celles qui s'y engagent, comment elle est source de joie. Ce nouveau magazine glocal d'écologie a pour vocation de faire rayonner l’approche intégrale de « Laudato Si », le fameux « tout est lié », le cri de la terre répondant au cri des pauvres. Approche intégrale aussi dans le choix des interlocuteurs qui pourront être des militants mais aussi des acteurs politiques, économiques, éducatifs, scientifiques... des chrétiens et d'autres. Cette diversité complémentaire est pour RCF l'occasion d'être acteur de lien et de communion. Ancrer ce magazine dans nos territoires permettra de rendre l'écologie proche des auditeurs. Et nous pourrons ainsi leur donner envie de se mettre en route à leur tour, dans une démarche de conversion écologique.