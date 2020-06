Comprendre les gestes et les paroles de la liturgie.

Le « caractère » reçu au baptême a pour fonction, selon saint Thomas d'Aquin, de nous habiliter au culte autrement dit né de la liturgie baptismale, le chrétien trouve sa joie et sa force dans les célébrations liturgiques. Mais connaît-on vraiment le sens des paroles et des gestes de la liturgie dominicale ?

Aussi Le Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle du Diocèse d’Orléans et le Service de formation permanente proposent aux fidèles intéressés de participer à des modules de formations consacrés à la liturgie. Pour connaître ces formations plus en détail, l'objectif qui est recherché, l'organisation de ces temps de formation...nous recevons Christine Verny, membre de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle.