Conférences spéciales du Dimanche des Médias

Voici les trois conférences de ces 10, 11 et 12 mai pour approfondir cette question avec de grands invités : Emmanuel Tourpe, philosophe et professionnel des médias, Christophe Herinckx, théologien et journaliste, l’abbé Thomas Sabbadini, prêtre dans le diocèse de Liège et le père Tommy Scholtes sj, porte-parole de la conférence épiscopale.

L’équipe de CathoBel et de RCF

​https://rcf.be/

https://www.cathobel.be/dimanche-des-medias/



L’espérance est notre guide

Chers amis,

Comme chaque année, les médias chrétiens sont mis à l’honneur durant ce Dimanche des Médias qui aura lieu le 16 mai.

Nous sommes régulièrement soumis à un flux d’informations plus ou moins vérifiées, par une masse de chiffres qui ne nous aident pas vraiment pour prendre le recul nécessaire sur l’actualité. Répondant à leur mission, les médias de CathoBel et les radios RCF veulent maintenir un cap différent, mettant en valeur la rencontre de tant de femmes et d’hommes porteurs d’une espérance.

En effet, c’est l’espérance qui nous guide, l’espérance portée par le Christ ressuscité. C’est elle qui guide nos journalistes et nos bénévoles qui se mobilisent sans compter leurs efforts.

Peut-être ne le savez-vous pas : la plupart de nos médias sont diffusés gratuitement…

Une gratuité qui a un prix! Les radios ou la presse écrite doivent se réinventer constamment pour être à la page et ces investissements continus, notamment dans le numérique, ont un coût.

C’est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Merci d’avance pour votre générosité et votre soutien à l’égard de CathoBel et du réseau des radios RCF

+ Mgr Jean-Luc Hudsyn

Evêque référendaire pour les médias catholiques