Confinement : malgré l'absence de messes, les funérailles ont toujours lieu

L’actualité de votre diocèse est bien évidemment liée à celle qui nous concerne tous : pandémie de coronavirus et confinement. Nous évoquerons la question des funérailles en ces temps de confinement. Même s’il n’y a plus de messes en public dans les églises, les cérémonies de funérailles ont toujours lieu mais en comité restreint. Nous en parlerons avec le Père Régis Bompérin.



Et puis, vous êtes nombreux à vous soucier de la santé financière de vos prêtres mais aussi du diocèse en ce temps où il n’y a plus de messes publiques et donc plus de quêtes. Avec l’économe diocésaine, Myriam Menigoz, nous verrons qu’il existe des solutions pour remédier à ce problème d’importance.