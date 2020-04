CONSÉCRATION À NOTRE DAME DES AYDES

Le 8 septembre 1931 mon prédécesseur Monseigneur Audollent, renouvelant le vœu des Échevins de Blois prononcé trois siècles auparavant (le 8 septembre 1631), consacrait solennellement son diocèse à la protection de Notre-Dame des Aydes, « en présence d’un très nombreux clergé réuni pour la retraite pastorale et d’une grande foule de fidèles ».



En 1631 en effet, la prière de la municipalité à Notre-Dame des Aydes avait éloigné la peste qui menaçait la ville. À nouveau, en 1846 et en 1856, les Blésois avaient supplié Marie devant le danger d’inondation et avaient été exaucés. Dans la chapelle qui lui est consacrée dans l’église Saint Saturnin, de nombreux ex-voto et un vitrail témoignent de ces bienfaits.



Même si la présence d’une assemblée est inenvisageable en ce moment, j’ai décidé de renouveler l’acte de consécration de Mgr Audollent le lundi de Pâques 13 avril 2020 à 11 heures au cours d’une messe qui sera célébrée en l’église Saint Saturnin et retransmise sur Facebook, sur le site du diocèse et sur RCF Loir-et-Cher.



J’invite tous les catholiques du diocèse de Blois à s’unir à distance à cette consécration et à s’y préparer dès maintenant en récitant chaque jour la prière ci-dessous. Je les invite aussi à se rappeler que cette consécration ne prend son sens que si elle correspond à un vrai désir de conversion personnelle de la part de chacun d’entre nous.



PRIÈRE À NOTRE-DAME DES AYDES





Ô Notre Dame des Aydes, vous qui, sur les bords de Loire étiez invoquée par les mariniers,

vous restez à jamais le secours du peuple chrétien.

Obtenez-nous de votre divin Fils les grâces que nous demandons.



Intercédez pour le monde, notre pays, notre diocèse et nos familles durant cette épidémie.

Soutenez le courage et le dévouement des soignants, procurez la guérison aux malades,

gardez dans l’espérance ceux qui meurent, et implorez pour tous la fin de ce fléau.



Et nous que le baptême a déjà consacrés à Dieu en nous associant au mystère pascal,

Recevez notre consécration et celle de notre diocèse,

et accordez-nous d’être de vrais disciples et de vrais témoins du Christ notre Seigneur.



Je vous salue Marie…



Notre-Dame des Aydes, priez pour nous.

Salut des malades, priez pour nous.

Refuge des pécheurs, priez pour nous.

Secours des chrétiens, priez pour nous.

Mère de l’Église, priez pour nous.

Reine du monde à venir, priez pour nous.



À tous je souhaite une fructueuse Semaine Sainte, dans l’espérance qui ne déçoit pas.





† Jean-Pierre Batut, évêque de Blois